Названа дата проведения первого российского аналога «Евровидения»

Мишустин заявил, что первое «Интервидение» должно пройти в 2024 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первое «Интервидение» должно пройти в России в 2024 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри», — сказал Мишустин, отметив, что конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником.

Ранее продюсер Виктор Дробыш оценил идею создания российского аналога «Евровидения».

В ноябре о предложении создать отечественный аналог песенного конкурса «Евровидение» под названием «Интервидение» сообщила министр культуры Ольга Любимова. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — сказал он.