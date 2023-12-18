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14:18, 18 декабря 2023Культура

Названа дата проведения первого российского аналога «Евровидения»

Мишустин заявил, что первое «Интервидение» должно пройти в 2024 году

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первое «Интервидение» должно пройти в России в 2024 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри», — сказал Мишустин, отметив, что конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником.

Ранее продюсер Виктор Дробыш оценил идею создания российского аналога «Евровидения».

В ноябре о предложении создать отечественный аналог песенного конкурса «Евровидение» под названием «Интервидение» сообщила министр культуры Ольга Любимова. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — сказал он.

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