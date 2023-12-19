Запрет Sony на перепродажу дисков с играми для PlayStation объяснили

MSPowerUser: запрета на перепродажу игр PlayStation фактически нет

Журналисты издания MSPowerUser объяснили запрет Sony на перепродажу игр для PlayStation, который начали обсуждать геймеры. Материал опубликован на сайте издания.

Игроки обнаружили упоминание лицензионного соглашения PlayStation 4, в котором Sony указала, что перепродавать и обменивать физические копии игр запрещено. Аналогичный пункт также обнаружили в актуальном соглашении PS. Специалисты MSPowerUser выяснили, что запрета фактически нет, так как Sony не предусмотрела никаких штрафов и ограничений.

Многие геймеры предположили, что Sony может заблокировать консоль или аккаунт PS, если ей станет известно о факте перепродажи игр. Однако авторы медиа отметили, что подобный запрет имеет формальный характер и у корпорации нет инструментов контроля за вторичным рынком видеоигр.

В качестве подтверждения журналисты нашли публикацию в X бывшего руководителя одного из подразделений PlayStation Сюхэя Есиды. В посте от 12 ноября 2013 года Есида отмечал, что пользователи могут беспрепятственно делиться дисками с играми.

В начале декабря стало известно, что Sony начала массово блокировать аккаунты пользователей приставки и сервисов PlayStation по всему миру. Позже в частном разговоре с геймерами представители техподдержки PlayStation рассказали, что произошла ошибка.