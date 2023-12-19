Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:30, 19 декабря 2023Наука и техника

Запрет Sony на перепродажу дисков с играми для PlayStation объяснили

MSPowerUser: запрета на перепродажу игр PlayStation фактически нет

Фото: Unsplash

Журналисты издания MSPowerUser объяснили запрет Sony на перепродажу игр для PlayStation, который начали обсуждать геймеры. Материал опубликован на сайте издания.

Игроки обнаружили упоминание лицензионного соглашения PlayStation 4, в котором Sony указала, что перепродавать и обменивать физические копии игр запрещено. Аналогичный пункт также обнаружили в актуальном соглашении PS. Специалисты MSPowerUser выяснили, что запрета фактически нет, так как Sony не предусмотрела никаких штрафов и ограничений.

Многие геймеры предположили, что Sony может заблокировать консоль или аккаунт PS, если ей станет известно о факте перепродажи игр. Однако авторы медиа отметили, что подобный запрет имеет формальный характер и у корпорации нет инструментов контроля за вторичным рынком видеоигр.

В качестве подтверждения журналисты нашли публикацию в X бывшего руководителя одного из подразделений PlayStation Сюхэя Есиды. В посте от 12 ноября 2013 года Есида отмечал, что пользователи могут беспрепятственно делиться дисками с играми.

В начале декабря стало известно, что Sony начала массово блокировать аккаунты пользователей приставки и сервисов PlayStation по всему миру. Позже в частном разговоре с геймерами представители техподдержки PlayStation рассказали, что произошла ошибка.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский рассказал о просьбе Генштаба мобилизовать еще полмиллиона человек

      Путин назвал разницу между Россией и Украиной на поле боя

      Мужчина расправился с женой из-за блинчиков

      Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

      Зеленский отказался отвечать на вопрос о конфликте с Залужным

      В Россию завезли яйца из Азербайджана

      Популярная блогерша назвала невероятной одну деталь в интервью с Михалковым

      Тарасова высмеяла выпущенную Трусовой песню

      Запрет Sony на перепродажу дисков с играми для PlayStation объяснили

      Мужчин предупредили о свидетельствующих о снижении тестостерона симптомах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости