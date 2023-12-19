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14:25, 19 декабря 2023Путешествия

Психически больного россиянина с мечом задержали на улице в Таиланде

The Phuket Express: россиянина с мечом задержали на улице на Пхукете

Фото: Sukree Sukplang JIR / JD / Reuters

Полиция Таиланда задержала россиянина, который бродил по улицам Пхукета с мечом. Об этом сообщает издание The Phuket Express.

Местная полиция получила вызов в понедельник, 18 декабря. Прибыв на место происшествия, в районе Чалонг правоохранители увидели иностранца с мечом в руке. По данным источника, нарушителя задержали быстро, пострадавших в результате инцидента не было.

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В полиции уточнили, что в момент происшествия 23-летний россиянин не контролировал себя, поскольку оказался психически больным. Там добавили, что в первую очередь ему окажут психиатрическую помощь. Не уточняется, депортируют ли мужчину из страны.

Ранее другой россиянин устроил разборки на Пхукете из-за петуха, который мешал ему спать. Мужчина был вынужден съехать из съемной квартиры из-за кричавшей под окнами птицы. Путешественник потребовал, чтобы арендодатель вернул ему деньги за испорченный отдых, но тот отказался, и турист пошел в полицию.

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      Мария Борисова
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