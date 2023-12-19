Психически больного россиянина с мечом задержали на улице в Таиланде

The Phuket Express: россиянина с мечом задержали на улице на Пхукете

Полиция Таиланда задержала россиянина, который бродил по улицам Пхукета с мечом. Об этом сообщает издание The Phuket Express.

Местная полиция получила вызов в понедельник, 18 декабря. Прибыв на место происшествия, в районе Чалонг правоохранители увидели иностранца с мечом в руке. По данным источника, нарушителя задержали быстро, пострадавших в результате инцидента не было.

В полиции уточнили, что в момент происшествия 23-летний россиянин не контролировал себя, поскольку оказался психически больным. Там добавили, что в первую очередь ему окажут психиатрическую помощь. Не уточняется, депортируют ли мужчину из страны.

Ранее другой россиянин устроил разборки на Пхукете из-за петуха, который мешал ему спать. Мужчина был вынужден съехать из съемной квартиры из-за кричавшей под окнами птицы. Путешественник потребовал, чтобы арендодатель вернул ему деньги за испорченный отдых, но тот отказался, и турист пошел в полицию.