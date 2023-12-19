Путин назвал Россию единственным гарантом суверенитета и целостности Украины

Путин: Россия была единственным гарантом суверенитета и целостности Украины

Россия была единственным гарантом, обеспечивавшим суверенитет и целостность Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

«Только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят — не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», — отметил он.

Президент отметил, что в ходе создания Советского Союза Россия передавала свои территории вместе с их населением Украине просто так, а также вкладывала в эти регионы огромные ресурсы. Кроме того, он напомнил, что западные территории Украины ранее были частью Польши, и были переданы Киеву по итогам Второй мировой войны.

Ранее Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты Америки во втягивании России и Европы в конфликт на Украине. По его словам, у Москвы не было иного варианта, кроме как начать специальную военную операцию.