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14:55, 19 декабря 2023Бывший СССР

Путин назвал Россию единственным гарантом суверенитета и целостности Украины

Путин: Россия была единственным гарантом суверенитета и целостности Украины
СюжетНаселение России:

Фото: Sputnik / Mikhail Tereschenko / Pool / Reuters

Россия была единственным гарантом, обеспечивавшим суверенитет и целостность Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

«Только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят — не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», — отметил он.

Президент отметил, что в ходе создания Советского Союза Россия передавала свои территории вместе с их населением Украине просто так, а также вкладывала в эти регионы огромные ресурсы. Кроме того, он напомнил, что западные территории Украины ранее были частью Польши, и были переданы Киеву по итогам Второй мировой войны.

Ранее Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты Америки во втягивании России и Европы в конфликт на Украине. По его словам, у Москвы не было иного варианта, кроме как начать специальную военную операцию.

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      Александр Курбатов
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