Путин обвинил НАТО в претензии на глобальное превосходство

Путин: претензии НАТО на глобальное превосходство даже не скрываются

Агрессивный характер НАТО и претензии альянса на глобальное превосходство даже не скрываются, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками», — сказал российский лидер, добавив, что «в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство».

Ранее Путин отреагировал на слова своего американского коллеги Джо Байдена о возможной войне России с НАТО. По его мнению, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать ошибочную политику США на российском направлении.