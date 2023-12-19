Путин уличил США в желании с чавканьем съесть исконно российские территории

Путин: РФ не могла позволить США с чавканьем съесть российские территории

Россия не могла позволить США на Украине с «чавканьем съесть исконно российские территории» и спокойно на это смотреть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин добавил, что США смогли решить свои текущие задачи по «отрыванию» Украины от России и разрыву отношений Москвы с Европой.

Ранее Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне спецоперации (СВО). По его словам, российская армия, по сути, «делает то, что считает нужным, там, где нужно».