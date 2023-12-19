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14:29, 19 декабря 2023Наука и техника

Названа ставшая самым большим разочарованием в ходе СВО западная техника

Полковник Матвийчук заявил, что танки Leopard 2 стали разочарованием в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» назвал танки Leopard 2 и Challenger самыми большими разочарованиями западной техники в зоне украинского конфликта. Хорошо показали себя ракеты Storm Shadow и системы залпового огня HIMARS.

«Главным разочарованием стали немецкий танк Leopard 2 и английский Challenger. Challenger позиционировался так, что ни разу не понес боевые потери, но мы его подбили. Leopard 2 назывался самым современным, самым технологичным танком в мире, но, не успел он появиться на поле боя, как наши ребята, наши ракеты над ним поиздевались», — сказал Матвийчук.

Военный подчеркнул: не существует ни одной на сто процентов защищенной техники, каждая может быть уничтожена. Это справедливо и для техники, предоставленной Западом Украине.

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«Хорошо себя показали, выполнили свои функции ракеты Storm Shadow и реактивные системы залпового огня HIMARS», — добавил полковник.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО развеяли миф о неуязвимости западной техники. На церемонии по случаю Дня Героев Отечества президент отметил, что командиры штурмовых подразделений, несмотря на полученные ранения, «вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника».

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