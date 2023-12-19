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09:25, 19 декабря 2023Экономика

Россиянам раскрыли главную причину потери доходов по вкладам

Аналитик Акулинин: плавающая ставка может привести к потере доходов по вкладам

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наличие у банков плавающей процентной ставки может повлечь потерю клиентских доходов по вкладам. Об этом заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г.В. Плеханова Федор Акулинин. Его слова приводит газета «Известия».

Эксперт подчеркнул, что большая продолжительность срока вклада не всегда гарантирует клиенту максимальный уровень доходов. На этом фоне аналитик призвал россиян внимательно ознакомиться со всеми условиями договора перед подписанием документа. В противном случае банк с высокой долей вероятности сможет «менять условия в свою пользу», уточнил Акулинин.

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В качестве еще одной причины возможной потери доходов по вкладам он назвал пролонгацию договора по сниженной ставке. Эти риски затрагивают в большей степени срочные вклады, заключил эксперт.

Ранее финансист Лазарь Бадалов предупредил россиян об опасности банковских вкладов, включающих инвестиционные продукты. Главные риски заключаются в том, что финансовые организации не всегда предупреждают клиентов о том, что никаких гарантий инвестдохода по таким видам продуктов не существует. По этой причине гражданам не следует идти на поводу у банков, которые продвигают подобные двойные продукты при помощи повышенной процентной ставки.

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      Анатолий Акулов
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