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08:19, 19 декабря 2023Россия

Россиянин напал на школьницу во дворе дома и приставил к ее лицу нож

KP.RU: в Бурятии пьяный мужчина приставил нож к лицу школьницы во дворе дома

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Северобайкальске пьяный мужчина напал на школьницу во дворе многоквартирного дома и приставил нож к ее лицу. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия, передает KP.RU.

В российском ведомстве отметили, что все произошло 17 декабря. Подозреваемым оказался житель Нижнеангарска, в Северобайкальске он арендовал квартиру, где прожил несколько дней и регулярно потреблял спиртные напитки.

Как выяснили следователи, во дворе дома он подозвал к себе девочку. Во время разговора с ней он выхватил нож, приставил его к лицу ребенка и потребовал, чтобы девочка молчала.

Несовершеннолетняя сумела выбраться и убежать.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Россиянина задержали и поместили в изолятор. В ближайшее время ему предъявят обвинение, разъяснили в СК.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 26-летний мужчина с электрошокером ограбил и изнасиловал школьницу.

Через какое-то время преступника задержали в Москве. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

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      Анна Щербакова
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