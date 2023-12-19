Российского кандидата в депутаты сняли с выборов за пост в Telegram-канале

Во Владивостоке кандидата в депутаты гордумы сняли с выборов за пост в Telegram

Во Владивостоке кандидата в депутаты гордумы сняли с выборов за пост в Telegram-канале. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, суд отказал в регистрации кандидату от КПРФ Александру Хамадуллину — против него подали иск об использовании в агитации изображения, на которое у политика не было прав.

В иске говорилось, что в одном из агитационных билбордов кандидата был использован QR-код, который вел в Telegram-канал политика. Там и была опубликована та самая картинка — на ней было изображено здание школы с приглашением посетить дебаты.

Перейти по QR-коду у суда не получилось, так как ссылка вела не на канал Хамадуллина. В то же время было принято решение отменить регистрацию кандидата. Решение пока не вступило в силу. Политик еще может его обжаловать в вышестоящей инстанции.

Ранее стало известно, что в Челябинской области депутата из села Остроленское Нагайбакского района лишили полномочий из-за дорогой машины.