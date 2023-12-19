Шойгу раскрыл долю выписанных после ранения в зоне СВО российских военных

Шойгу: свыше 98 процентов раненных на СВО выписываются с выздоровлением

Свыше 98 процентов раненных в зоне специальной военной операции (СВО) выписываются с выздоровлением. Такую долю в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны раскрыл глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Министр обороны отметил, что летальность среди раненных в зоне СВО составляет менее 0,5 процента и продолжает снижаться.

«Это самый низкий показатель в истории военной медицины», — сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что боевой опыт за время спецоперации получили более 650 тысяч российских военнослужащих.

До этого Шойгу рассказал, что число поддерживающих Россию иностранных добровольцев выросло в семь раз.

На расширенном заседании президент России обратил внимание, что СВО выявила ряд минусов. Владимир Путин призвал наращивать число беспилотников и спутников.