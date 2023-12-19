Шойгу сообщил об увеличении числа контрактников

Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года

Численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, трансляция которого велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

По словам главы ведомства, в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей.

Ранее Шойгу заявил, что с 1 декабря Минобороны России начало наращивание численности Вооруженных сил (ВС) страны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил страны. Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек и устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.