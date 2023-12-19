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14:17, 19 декабря 2023Россия

Шойгу заявил о наращивании численности Вооруженных сил России

Шойгу: Минобороны начало наращивание численности Вооруженных сил России
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С 1 декабря Минобороны России начало наращивание численности Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии министерства, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«С 1 декабря приступили к выполнению вашего, Владимир Владимирович, поручения по наращиванию Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек», — сказал министр.

Планы по комплектованию армии на данный момент были выполнены, добавил он.

«Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до одного миллиона 150 тысяч военнослужащих», — пояснил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил страны. Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается почти на 170 тысяч человек и устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.

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      Никита Абрамов
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