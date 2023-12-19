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12:52, 19 декабря 2023Россия

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника под Москвой

Собянин: в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Одинцовском городском округе Подмосковья отражена атака беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Аппарат был сбит системой противовоздушной обороны, уточнил он.

По предварительным данным, при падении обломков никто не пострадал. Разрушений также нет, отметил мэр столицы. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Утром 19 декабря три беспилотника были сбиты в небе над Брянской областью. Еще один дрон был сбит над территорией Калужской области.

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      Алан Босиков
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