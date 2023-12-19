Третий за сутки дрон сбили в небе над российским регионом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за сутки попыталась атаковать Брянскую область с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, дрон самолетного типа был сбит системой противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в блоге губернатор. Богомаз поблагодарил военных за работу.
«Пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку», — подтвердили факт атаки в Минобороны.
Две предыдущие попытки атаки со стороны ВСУ были совершены около 9:20 и 10:00 по московскому времени. Обе атаки также были отражены.
Ранее, 7 декабря, российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотный летательный аппарат на территории Воронежской области.