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10:42, 19 декабря 2023Россия

Третий за сутки дрон сбили в небе над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ третий раз за сутки пытались атаковать регион

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за сутки попыталась атаковать Брянскую область с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, дрон самолетного типа был сбит системой противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в блоге губернатор. Богомаз поблагодарил военных за работу.

«Пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку», — подтвердили факт атаки в Минобороны.

Две предыдущие попытки атаки со стороны ВСУ были совершены около 9:20 и 10:00 по московскому времени. Обе атаки также были отражены.

Ранее, 7 декабря, российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотный летательный аппарат на территории Воронежской области.

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      Марк Леонов
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