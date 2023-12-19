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11:28, 19 декабря 2023Россия

Средства ПВО пресекли атаку беспилотника ВСУ на российский регион

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Калужской областью

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Как заявило ведомство, атака дрона самолетного типа была пресечена в 11:10 по московскому времени. С помощью летательного аппарата Украина планировала нанести удар по объектам на российской территории.

В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил в Telegram, что беспилотник ВСУ был сбит над Козельским районом. По предварительной информации от оперативных служб, работающих на месте инцидента, пострадавших и разрушений нет.

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      Сергей Истомин
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