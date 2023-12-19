Средства ПВО пресекли атаку беспилотника ВСУ на российский регион

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Калужской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Как заявило ведомство, атака дрона самолетного типа была пресечена в 11:10 по московскому времени. С помощью летательного аппарата Украина планировала нанести удар по объектам на российской территории.

В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил в Telegram, что беспилотник ВСУ был сбит над Козельским районом. По предварительной информации от оперативных служб, работающих на месте инцидента, пострадавших и разрушений нет.