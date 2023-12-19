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11:26, 19 декабря 2023Мир

Союзники США усомнились в надежности Вашингтона из-за конфликта на Украине

Bloomberg: провал поддержки ВСУ США плохо отразится на отношениях с союзниками

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Союзники США усомнились в надежности Вашингтона на фоне конфликта на Украине, посколько провал поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) американской стороной может плохо отразится на отношениях с партнерами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Волновые последствия будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны», — говорится в публикации.

Как передают источники, в случае провала поддержки Украины Вашингтоном последствия будут намного глубже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году.

Кроме того, данные опасения усиливаются в связи с перспективой победы на выборах бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку он может пойти на выход из НАТО и заключение сделки по поводу Украины с Россией.

Ранее несколько стран — членов Европейского союза (ЕС) допустили провал НАТО из-за проблем с помощью Украине. В статье уточняется, что тупик вокруг помощи от США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о победе России в данном конфликте.

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      Дарья Балацкая
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