Медведев нашел повод поблагодарить Евросоюз

Зампред Совбеза Медведев поблагодарил Евросоюз за успех экономики России

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал вступивший в силу 12-й пакет санкций Евросоюза, предположив, что тот вызван проблемами в европейской экономике. Об этом российский политик написал в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, экономика ЕС «неуклонно погружается в рецессию». В подтверждение своих слов он указал, что в Германии динамика ВВП во втором квартале составляла минус 0,2 процента в годовом выражении, а в третьем — минус 0,3 процента.

«Во Франции это плюс 0,5 процента во втором квартале, но минус 0,1 процента — в третьем», — указал Медведев. В то же время в России, утверждает политик, ВВП во втором квартале вырос на 7,8 процента, а в третьем — на 5,5 процента. «ЕС, спасибо за рост!» — заключил Медведев.

Главной причиной динамики, о которой сообщил российский чиновник, являются различные базы для оценки. В прошлом году ВВП еврозоны вырос на 3,5 процента, а российский упал на 2,1 процента. При этом, в соответствии с текущими прогнозами, к концу зона экономика еврозоны не упадет, а вырастет на 0,6 процента.

ВВП России, как ранее указал президент страны Владимир Путин, должен вырасти на 3,5 процента в этом году. Таким образом, за последние два года Евросоюз по-прежнему опережает Россию по росту ВВП. Что касается ВВП на душу населения в номинальном выражении, то для Евросоюза он составляет 38 тысяч долларов, а в России, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), около 13 тысяч долларов.

В 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничительные меры против алмазной отрасли, ужесточение контроля за исполнением потолка цен на нефть и нефтепродукты, а также новые экспортные ограничения для технологий и продукции двойного назначения и импортные — для изделий из алюминия (проволока, фольга, трубы).