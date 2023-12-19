Стали известны последствия обстрелов ВСУ в Белгородской области

Гладков: в результате обстрелов ВСУ повреждена ЛЭП, пострадавших нет

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Вязовое Белгородской области вечером 19 декабря была повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — добавил Гладков.