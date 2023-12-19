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23:59, 19 декабря 2023Россия

Стали известны последствия обстрелов ВСУ в Белгородской области

Гладков: в результате обстрелов ВСУ повреждена ЛЭП, пострадавших нет

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Вязовое Белгородской области вечером 19 декабря была повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — добавил Гладков.

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