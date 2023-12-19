Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 19 декабря 2023Ценности

Ставшая модной стрижка-медуза вызвала споры в сети

Кадр: @yuri_naoto / TikTok

Стрижка-медуза, которая стала модной в 2023 году, вызвала споры среди пользователей сети. Об этом сообщает издание New York Post.

Речь идет о графичной стрижке, которая состоит из двух уровней: в процессе работы парикмахер оформляет переднюю часть волос в виде классического каре, оставляя при этом задние волосы длинными. Отмечается, что таким образом прическа имитирует строение тела морского животного.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Отмечается, что видео с хештегом #JellyfishHaircut набрали более 34 миллионов просмотров на платформе TikTok за последние несколько месяцев. Американский парикмахер Рэйвен Уртадо объяснила популярность данной стрижки ее универсальностью. «Стрижка-медуза не только гендерно-нейтральная, но и экстравагантная, креативная и интересная одновременно. С ней есть ощущение, что у вас одновременно короткие и длинные волосы», — высказалась собеседница портала.

Однако не все юзеры согласились с ее мнением, о чем свидетельствуют их многочисленные комментарии под видео, в которых инфлюэнсеры демонстрируют свои новые прически. «Выглядит так, будто ребенок побаловался с ножницами», «Просто ужас», «Мой ответ — нет», «С каких пор это — красиво?» — высказываются зрители под роликами.

Ранее стилист Анна Дарина перечислила россиянам главные тренды в нарядах на корпоратив.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский рассказал о просьбе Генштаба мобилизовать еще полмиллиона человек

      Кетогенная диета защитила от эпилептических припадков

      Названы альтернативы новогодней елке

      Катар передал МВД обвиняемого в хулиганстве в Москве россиянина

      Заправщик в Индии «неуместно» потрогал россиянку и стал героем вирусного видео

      Самый богатый человек мира захотел поселить триллион человек в огромном цилиндре

      Появление фотографий российского электрокара опровергли

      Российский уголовник удушил сожительницу из-за неприятных слов

      Ставшая модной стрижка-медуза вызвала споры в сети

      Две трети россиян выступили против запрета абортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости