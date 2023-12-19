Ставшая модной стрижка-медуза вызвала споры в сети

Стрижка-медуза, которая стала модной в 2023 году, вызвала споры среди пользователей сети. Об этом сообщает издание New York Post.

Речь идет о графичной стрижке, которая состоит из двух уровней: в процессе работы парикмахер оформляет переднюю часть волос в виде классического каре, оставляя при этом задние волосы длинными. Отмечается, что таким образом прическа имитирует строение тела морского животного.

Отмечается, что видео с хештегом #JellyfishHaircut набрали более 34 миллионов просмотров на платформе TikTok за последние несколько месяцев. Американский парикмахер Рэйвен Уртадо объяснила популярность данной стрижки ее универсальностью. «Стрижка-медуза не только гендерно-нейтральная, но и экстравагантная, креативная и интересная одновременно. С ней есть ощущение, что у вас одновременно короткие и длинные волосы», — высказалась собеседница портала.

Однако не все юзеры согласились с ее мнением, о чем свидетельствуют их многочисленные комментарии под видео, в которых инфлюэнсеры демонстрируют свои новые прически. «Выглядит так, будто ребенок побаловался с ножницами», «Просто ужас», «Мой ответ — нет», «С каких пор это — красиво?» — высказываются зрители под роликами.

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