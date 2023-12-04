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12:22, 4 декабря 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам главные тренды в нарядах на корпоратив

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилистка Анна Дарина назвала россиянам главные тренды в нарядах на корпоратив. Соответствующий материал появился на сайте издания «Секрет фирмы».

По словам эксперта, в настоящем сезоне будут преобладать юбки и платья длины макси. Однако специалистка обратила внимание на то, что они могут визуально уменьшить рост. В связи с этим она посоветовала делать выбор в пользу вещей с завышенной талией.

В то же время модными станут мини-юбки А-силуэта без дополнительных декоративных элементов, которые необходимо сочетать с более закрытым верхом, например, с пиджаком и рубашкой с длинными рукавами. К такому образу можно добавить блестящие туфли темных тонов или сандалии с тонким ремешком на щиколотке.

Кроме того, Дарина порекомендовала обратить внимание на красный цвет, а также пайетки, стразы и перья. Во втором случае нужно учитывать баланс между вещами, а именно — юбку с блестящими элементами лучше сочетать с блузкой или топом из другого материала.

Также она предложила присмотреться к кружевам и вещам с вырезами и разрезами. По мнению собеседницы издания, одежда с такими деталями придает образам элегантность и женственность.

В ноябре креативная команда бренда modi назвала три главных цвета в одежде для встречи Нового года. Так, специалисты посоветовали обратить внимание на красный, который означает роскошь, богатство и успех. При этом к нему можно добавить золотистые тона.

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      Мария Винар
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