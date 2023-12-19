Среда обитания
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14:17, 19 декабря 2023Среда обитания

Популярному у российских туристов курорту предрекли дефицит питьевой воды

Жителей Антальи предупредили об истощении водных ресурсов пруда Кыркгез

Фото: engin akyurt / Unsplash

Жителям Антальи грозит дефицит питьевой воды. Об этом заявил президент Анталийского отделения Палаты инженеров-геологов Мустафа Каранчы, его слова передает телеканал NTV.

Глобальное потепление и растущее население курортного города, популярного у российских туристов, привели к сокращению водных ресурсов Кыркгеза, питающего местные скважины. Объем воды в пруду стремительно снижается с 1976 года: за полвека его дебит уменьшился с 14 до 6 кубических метров в час.

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С учетом потребления воды промышленной зоной, животноводческими и сельскохозяйственными кооперативами в регионе бассейн Кыркгеза не может подпитываться, предупредил Каранчы. По его мнению, необходимо взять под контроль забор воды из законных или незаконных скважин.

Ранее жителей Турции попросили экономить воду из-за засухи. Прошедший август стал в Турции самым засушливым за 33 года. Значительная часть территории страны вошла в зону чрезвычайной ситуации. По данным на октябрь, уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, снизился с 48,5 процента до 20,6 процента.

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      Виктория Клабукова
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