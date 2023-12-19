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05:02, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Украине рассказали о ждущей ее участи

Al Khaleej: Украину ждет участь, которую она и Запад пытались избежать
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт на Украине перешел в «последнюю стадию своего развития», его исход становится очевидным. Об этом говорится в материале Al Khaleej.

По мнению авторов, Киев постигнет та участь, которую он и его западные союзники старательно пытались избежать. «С наступлением зимы и неспособностью ВСУ достичь ожидаемых от "контрнаступления" результатов, картина начала проясняться», — пишут они. В статье утверждается, что сейчас ясно, какая из сторон конфликта одержит победу, а какую ждет проигрыш.

Ранее украинцев предупредили, что следующий год станет для них самым страшным. В частности, отмечалось, что для достижения успеха на поле боя потребуется мобилизация почти всех граждан, пригодных к службе.

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      Марина Совина
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