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03:13, 19 декабря 2023Бывший СССР

Украинцев призвали готовиться к «самому страшному году»

Украинский военный Сиротюк: украинцев ждет самый страшный год

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Следующий год станет самым страшным для украинцев, считает младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады украинских войск Юрий Сиротюк. Об этом он предупредил в интервью телеканалу NTA.

Военный подчеркнул, что украинский народ должен понимать, что его ждет. По его словам, для достижения успеха на поле боя потребуется мобилизация почти всех граждан, пригодных к службе. «Не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные», — отметил Сиротюк.

Он раскритиковал тех, кто пытается уклониться от призыва и «прячется в женских юбках». Солдат высказал предположение, что рано или поздно таких украинцев призовут в российскую армию.

Ранее командующий группировкой «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал Александр Тарнавский сообщил о сворачивании активных действий из-за нехватки боеприпасов и снижения военной помощи от Запада. Он рассказал, что текущие объемы поставок снарядов не закрывают всех потребностей.

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      Марина Совина
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