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06:24, 19 декабря 2023Бывший СССР

Украинских солдат собрались вооружить лопатами

AP: солдат ВСУ пообещали вооружить лопатами, если закончатся боеприпасы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинских солдат решили вооружить лопатами, если закончатся боеприпасы. Таким планом поделился командир 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Associated Press.

Он заявил, что в таком случае отдаст бойцам приказ идти с лопатами на противника. Как отмечается в материале, боевой дух украинской армии падает на фоне растущих потерь, а также дефицита патронов и экипировки. Солдаты впадают в уныние, а некоторые из них начинают сомневаться в правильности решений своих командиров, пишет агентство.

Так, военные задаются вопросом, почему приказы о проведении сложных операций не были отданы заранее, пока не наступили холода, и выполнять их приходится в зимний период, что усложняет задачу.

Ранее стало известно о проблемах ВСУ с личным составом. В то же время они готовят резервы к масштабным действиям в будущем.

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      Марина Совина
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