Украинский беспилотник сбили над Подмосковьем

Минобороны России сообщило о сбитом над Подмосковьем украинском беспилотнике

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Московской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«19 декабря в 12:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Ранее об отражении атаки с помощью БПЛА сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо того, утром 19 декабря три беспилотника были сбиты в небе над Брянской областью. Еще один дрон был сбит над территорией Калужской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.