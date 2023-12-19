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13:06, 19 декабря 2023Россия

Украинский беспилотник сбили над Подмосковьем

Минобороны России сообщило о сбитом над Подмосковьем украинском беспилотнике

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Московской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«19 декабря в 12:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Одинцовского района Подмосковья.

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Ранее об отражении атаки с помощью БПЛА сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо того, утром 19 декабря три беспилотника были сбиты в небе над Брянской областью. Еще один дрон был сбит над территорией Калужской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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