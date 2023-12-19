В Чечне запустят производство «Джихад-машины» в 2024 году

В Чечне планируют запустить производство «Джихад-машины» для СВО в 2024 году

Серийное производство «Джихад-машины» для нужд специальной военной операции (СВО) планируют запустить в 2024 году на базе завода «Чеченавто». Об этом министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов сообщил ТАСС.

«В начале этого месяца уже получили конструкторскую документацию, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО», — сказал он.

По словам Хакимова, в проекте участвуют Российский университет спецназа (РУС) и оборонная компания «НОТ», занимающаяся надстройками зенитных установок.

Министр добавил, что в ходе разработки конструкторской документации РУС находился на связи с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана (МГТУ). Он также подчеркнул, что в работе над машиной учитывают замечания и пожелания инструкторов РУС, у которых есть опыт участия в СВО.

В июне стало известно, что чеченские подразделения, участвующие в СВО, получили в свое распоряжение новую партию военной техники, которая включает 100 пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков. В частности, военным передали китайские бронеавтомобили Shaanxi Tiger 4x4.