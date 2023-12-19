В Кремле отреагировали на новый пакет антироссийских санкций Евросоюза

Песков: 12-й пакет санкций ЕС показал, что ресурс для ограничений исчерпывается

12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) показал, что ресурс областей для введения ограничений исчерпывается. Так на новый пакет антироссийских санкций отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В целом, конечно, 12-й пакет свидетельствует о том, что, скажем так, уже, наверное, исчерпываются ресурсы тех областей, где могут вводиться санкции», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер направлен против высокодоходных секторов российской экономики, а также усложняет обход санкций Евросоюза.