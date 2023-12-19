Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 19 декабря 2023Мир

В Кремле отреагировали на новый пакет антироссийских санкций Евросоюза

Песков: 12-й пакет санкций ЕС показал, что ресурс для ограничений исчерпывается

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) показал, что ресурс областей для введения ограничений исчерпывается. Так на новый пакет антироссийских санкций отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В целом, конечно, 12-й пакет свидетельствует о том, что, скажем так, уже, наверное, исчерпываются ресурсы тех областей, где могут вводиться санкции», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер направлен против высокодоходных секторов российской экономики, а также усложняет обход санкций Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сдвиг будет не в лучшем смысле» Президент Чехии предсказал развитие конфликта на Украине

      Украинский беспилотник сбили над Подмосковьем

      Женщина за копейки купила вазу стоимостью миллионы рублей

      Роспотребнадзор заявил о продолжении роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

      Роспотребнадзор оценил необходимость масочного режима на новогодних выходных

      Американская ЧВК начнет работу в ЦАР

      В Кремле ответили на слова Кэмерона о поддержке Украины до победы над Россией

      Названы основные пользователи отечественного смартфона Р-ФОН

      В выпускающее книги Акунина издательство пришли с обыском

      Павел Дуров обнажился на фоне водопада в Африке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости