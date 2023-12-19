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12:29, 19 декабря 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о новогоднем обращении Путина

Пресс-секретарь Песков: Кремль не анонсирует новогодние обращения Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Кремль никогда не анонсирует новогодние обращения президента России Владимира Путина, не будет исключением и 2023 год. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о формате обращения. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Мы никогда этого не анонсируем», — заявил Песков.

Ранее Путин рассказал о планах на Новый год. Он сообщил, что выпьет бокал шампанского с близкими людьми и будет разговаривать с ними на бытовые темы. Что касается подарков, то Путин отметил, что пока не выбирал их.

В 2022 году новогоднее обращение Путина к россиянам было записано на фоне российских военных в штабе Южного военного округа. Тогда в ходе посещения штаба глава государства пообщался с командующим, вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий, а также вручил награды военнослужащим.

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