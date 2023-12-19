В Кремле ответили на слова Кэмерона о поддержке Украины до победы над Россией

Песков: позиция Запада не может поменять реальный ход событий на Украине

Позиция Запада, мечтающего, чтобы президент России Владимир Путин «проиграл на Украине», не изменит реальный ход событий. Так на слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о поддержке Киева до его победы над Россией ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Наверное, мои коллеги из МИД будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции (...) Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий», — заявил он.

Представитель Кремля уточнил, что поддержка западными странами Украины дальше будет приводить только к истощению ресурсов и к вовлеченности этих стран в украинский конфликт.

Ранее Песков прокомментировал введение новых антироссийских санкций. Он отметил, что 12-й пакет рестрикций Европейского союза (ЕС) свидетельствует, что ресурс для ограничений у Евросоюза исчерпывается.