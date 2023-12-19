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09:52, 19 декабря 2023Среда обитания

В Москве временно закроют несколько станций метро

В Москве временно закроют участок Калужско-Рижской линии метро

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве будет временно приостановлена работа участка Калужско-Рижской линии метро. О том, что часть станций на некоторое время закроют, сообщается на портале мэра и правительства города.

Ограничения коснутся участка между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская». Участок будет закрыт со 2 по 8 января. Такое решение связано с работами по прокладке новой теплосети, которые ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» будет осуществлять в указанный период в том числе рядом с метро. Просьба ограничить движение для безопасности пассажиров выдвинула сама компания.

Власти рекомендуют гражданам заранее подобрать альтернативный маршрут. Вдоль закрытых станций будут ходить бесплатные компенсационные автобусы, пассажиры смогут войти в метро повторно без оплаты. До конца нерабочего периода на участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут пассажирам найти другой способ добраться до нужной станции.

Ранее стали известны сроки открытия участка новой линии метро в Москве. По словам мэра города Сергея Собянина, часть Троицкой линии московского метрополитена от «ЗИЛа» до «Коммунарки» станет доступна пассажирам в 2024 году.

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      Александра Качан
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