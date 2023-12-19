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12:23, 19 декабря 2023Россия

В России анонсировали начало сбора подписей в поддержку Путина на выборах-2024

В ОНФ анонсировали начало сбора подписей в поддержку Путина на выборах 2024 года

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Сбор подписей в поддержку президента России Владимира Путина на выборах 2024 года начнется в ближайшее время. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), передает РИА Новости.

По словам главы ОНФ Михаила Кузнецова, сбор подписей начнется со дня на день. Собирать подписи будут в региональных отделениях ОНФ, добавил он.

18 декабря Путин подал документы в Центризбирком для участия в выборах.

С 15 по 17 марта 2024 года пройдут первые в истории России трехдневные президентские выборы. В голосовании будут участвовать, в частности, жители новых российских регионов.

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      Алан Босиков
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