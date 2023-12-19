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11:31, 19 декабря 2023Россия

В России начали исполнять последнюю просьбу солдата Рудакова

Брату оставившего послание на кирпиче бойца Рудакова начали оказывать помощь

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Брату бойца армии России Романа Рудакова Алексею начали оказывать помощь. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Рудаков родился и жил в городе Батайске Ростовской области.

Брату военнослужащего уже оказывают требующуюся ему помощь, сказал глава региона. 18 декабря родственников бойца навестили власти Батайска, отметил Голубев. Он также пообещал встретиться с матерью бойца. «Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», — подчеркнул губернатор.

Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились девять тел. В написанном на кирпиче сообщении солдат попросил позаботиться о его матери, сестре и брате. Позже классный руководитель бойца рассказала, что Рудаков с детства опекал брата, у которого плохое зрение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова. В Минобороны отметили, что боец вместе с сослуживцами принял неравный бой с противником.

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      Алан Босиков
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