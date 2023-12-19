В России начали исполнять последнюю просьбу солдата Рудакова

Брату оставившего послание на кирпиче бойца Рудакова начали оказывать помощь

Брату бойца армии России Романа Рудакова Алексею начали оказывать помощь. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Рудаков родился и жил в городе Батайске Ростовской области.

Брату военнослужащего уже оказывают требующуюся ему помощь, сказал глава региона. 18 декабря родственников бойца навестили власти Батайска, отметил Голубев. Он также пообещал встретиться с матерью бойца. «Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», — подчеркнул губернатор.

Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились девять тел. В написанном на кирпиче сообщении солдат попросил позаботиться о его матери, сестре и брате. Позже классный руководитель бойца рассказала, что Рудаков с детства опекал брата, у которого плохое зрение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова. В Минобороны отметили, что боец вместе с сослуживцами принял неравный бой с противником.