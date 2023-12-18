«Позаботиться о родных» Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в бою военнослужащего

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца Рудакова

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке. Об этом в Telegram сообщило Минобороны.

В военном ведомстве указали, что боец вместе с товарищами принял неравный бой. Перед гибелью он оставил послание на стене здания, попросив того, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате. Рядом с письмом было обнаружено девять тел, их отправили на ДНК-экспертизу.

Позднее было принято решение достать из стены кирпич с письмом и установить его в штабе рядом со знаменем части. Консервацией надписи займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения.

Рудаков со школы стал опорой для семьи

Роман Рудаков с детства переживал за своего брата Алексея, о котором просил позаботиться в своем послании. По словам его классного руководителя Марины Николаевны, у того были проблемы со зрением, из-за чего в школе не все предметы давались ему просто. На этом фоне в школу приходила сестра, которая просила не задевать Алексея. Роман также всегда защищал брата. «Рома его опекал, ходил за братом как курочка-наседка. Следил, куда Леша сел, достал ли он все канцелярские принадлежности, куда положил портфель. Везде ходил за ним следом», — вспомнила она.

Рудаков воспитывался в дружной семье, продолжила учительница. После того, как отец не смог работать из-за болезни сердца, мальчик стал помогать матери, которая долгое время была домохозяйкой, но ей пришлось выйти на работу. Тогда сын во всем помогал ей и стал опорой для семьи. Даже находясь под огнем противника, военнослужащий не забывал о родных, заявила классный руководитель.

Рудакову было всего 22 года

Военкоры узнали, что Рудаков родился в декабре 2001 года в городе Батайске Ростовской области. Он отправился в зону специальной военной операции (СВО) спустя три месяца после окончания срочной службы.

Надо родину защищать, значит. Ну а что делать? Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут Роман Рудаков военнослужащий ВС России

Выяснилось, что штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, в которой служил Рудаков, попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

Родным Рудакова начали поступать угрозы

18 декабря стало известно, что родственники Рудакова обратились в полицию с просьбой о защите из-за начавших поступать в их адрес угроз как в письменной, так и в устной форме. Члены семьи военнослужащего были вынуждены сменить номера телефонов.

На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, сотрудники правоохранительных органов должны пресечь звонки недоброжелателей и обеспечить безопасность.

В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены Алексей Чепа депутат Госдумы

Впоследствии портал «МВД Медиа» указал, что, по предварительной информации, угрозы родственникам российского солдата поступали с территории Украины. Сейчас полиция пытается установить личности злоумышленников.