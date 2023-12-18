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22:46, 18 декабря 2023Россия

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Рудакова

Фото: Russian Defence Ministry / Vadim Savitsky / Reuters

Министр обороны России Серей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Прощальное послание Рудакова нашли на стене одного из домов во время боев в Марьинке, где отряд российских бойцов попал в засаду и был окружен. Он попросил сослуживцев позаботиться о его родных — матери, сестре и брате.

Российскому бойцу было неполных 22 года. Он родился и проживал в Батайске Ростовской области.

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      Марина Совина
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