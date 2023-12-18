Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Рудакова

Министр обороны России Серей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Прощальное послание Рудакова нашли на стене одного из домов во время боев в Марьинке, где отряд российских бойцов попал в засаду и был окружен. Он попросил сослуживцев позаботиться о его родных — матери, сестре и брате.

Российскому бойцу было неполных 22 года. Он родился и проживал в Батайске Ростовской области.