«Необходимо как-то это пресечь» В Госдуме отреагировали на угрозы семье бойца, оставившего послание в Марьинке

Депутат Госдумы Чепа призвал защитить семью бойца ВС РФ Рудакова от угроз

Депутат Госдумы Алексей Чепа отреагировал на угрозы, которые начали поступать семье оставившего послание в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР) 22-летнего бойца Вооруженных сил (ВС) РФ Романа Рудакова из Батайска.

По его мнению, сотрудники правоохранительных органов должны пресечь звонки недоброжелателей и обеспечить безопасность родным Рудакова.

В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь. Соответствующие службы должны быть подключены Алексей Чепа депутат Госдумы

Чепа подчеркнул, что, несмотря на существование недоброжелателей, семье поступает большое количество звонков и от тех, кто их поддерживает. Они благодарят их за воспитание такого сына.

Родственники российского бойца были вынуждены обратиться в полицию

Из-за поступающих в адрес родных Рудакова угроз они были вынуждены обратиться в полицию с просьбой о защите. Стало известно, что угрозы начали поступать после обнаружения послания бойца на стене в Марьинке, в котором он просил позаботиться о его близких.

Алексей Чепа Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Брат, сестра и родители Рудакова пояснили правоохранителям, что им угрожают в устной и письменной форме. При этом звонки им поступают в том числе с украинских номеров. Из-за участившихся случаев подобных звонков члены семьи военнослужащего были вынуждены сменить номера телефонов.

Семья для Рудакова была на первом месте

Преподаватель Рудакова Владимир Радаев в разговоре с журналистами отметил, что семья для бойца всегда была на первом месте. Он уточнил, что его ученик был старшим сыном в семье и всегда старался помогать матери, в том числе и финансово, подрабатывая в свободное от учебы время.

Как мне говорили одноклассники — перед тем как он отправился в ДНР, он сказал: «Если мы не придем к ним, они придут к нам. Я буду сражаться, защищать свою семью и Родину» Владимир Радаев преподаватель ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж»

Классный руководитель Марина Николаевна также отзывается о бывшем ученике как о человеке, для которого семья была главным в жизни. По ее словам, у его младшего брата Алексея были проблемы со зрением, а отец перенес инфаркт и страдал от болей в сердце. Это очень волновало старшего сына, из-за чего он старался оберегать брата в школе и помогать матери, которая вынуждена была выйти на работу из-за болезни отца.

В послании Рудаков просил сослуживцев позаботиться о его родных

Прощальное послание Рудакова нашли на стене одного из домов во время боев в Марьинке, где отряд российских бойцов попал в засаду и был окружен. Он попросил сослуживцев позаботиться о его родных — матери, сестре и брате. Командир полка, где служил Рудаков, решил сделать из кирпича, на котором было оставлено послание, памятный знак, который будет храниться в штабе со знаменем части.