В СБУ назвали муляжом прослушку в кабинете Залужного

Генерал СБУ Ягун: прослушка в кабинете Залужного была муляжом

Прослушка, найденная в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, могла оказаться муляжом. Об этом заявил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун, его слова приводит «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

«Насколько мне известно, не было найдено не только средств записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи. Возможно, для провокации», — рассказал он.

Он также сообщил, что прослушать заседания главкома ВСУ невозможно априори, так как в помещениях работает аппаратура, блокирующая записывающие и видеоустройства. Кроме того, перед всеми совещаниями проводятся проверки, в ходе одной из которых и было найдено устройство.

Представитель СБУ также уточнил, что в будущем в сети могут появиться записи с голосом главкома, сделанные при помощи искусственного интеллекта. По его мнению, таким образом планируется вновь поднять тему противостояния президента Украины Зеленского и Валерия Залужного.

Об обнаружении прослушки в кабинете Валерия Залужного стало известно 17 декабря. В СБУ открыли уголовное производство по факту произошедшего, а в офисе Зеленского заявили, что найденное устройство использовалось украинскими спецслужбами еще во времена президентства Виктора Януковича.