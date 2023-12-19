Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:04, 19 декабря 2023Мир

В Сербии протестующие напали на сотрудников избиркома

Глава РИК Сербии Димитриевич: протестующие напали на сотрудников избиркома

Фото: Marko Djurica / Reuters

Протестующие участники оппозиционного прозападного движения «Сербия против насилия», несогласные с итогами муниципальных выборов в Белграде, напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК) страны. Об этом заявил глава избиркома Владимир Димитриевич, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером физическому нападению подвергся директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги», — уточнил глава РИК.

Ковачевич рассказал, что выходил из здания РИК с помощником и водителем около 22:00 по местному времени, когда на него набросились, избили и повалили на землю. Он отметил, что коллеги вытащили его из толпы, после чего они вернулись в здание избиркома, но во время нападения директор сильно ударился спиной.

Дмитриевич добавил, что нападению подверглись также несколько других сотрудников РИК и кандидаты в депутаты от блока «Сербия против насилия». Он также призвал строжайшим образом осудить и наказать любое насилие против членов РИК, совершенное за последнее время.

Ранее лидеры «Сербии против насилия» объявили голодовку из-за несогласия с результатами муниципальных выборов в Белграде. По их словам, власти завозили на участки избирателей из других городов и даже соседних республик.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР сообщили об оставлении ВСУ своих позиций в районе Новомихайловки

      Собчак заявила о ненависти к «жирным людям»

      В носу человека обнаружили новый антибиотик

      Стало известно об активных переговорах России с Китаем по «Силе Сибири-2»

      Российский сериал обошел «Черное зеркало» в рейтинге Netflix

      В Сербии протестующие напали на сотрудников избиркома

      Невнимательность мужа принесла женщине 50 тысяч долларов

      Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи россиянина задержали

      Задержан участвовавший в нападении на дагестанский район член банды Басаева

      В Европе высказались о сценарии прекращения огня на Украине на условиях России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости