В Сербии протестующие напали на сотрудников избиркома

Глава РИК Сербии Димитриевич: протестующие напали на сотрудников избиркома

Протестующие участники оппозиционного прозападного движения «Сербия против насилия», несогласные с итогами муниципальных выборов в Белграде, напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК) страны. Об этом заявил глава избиркома Владимир Димитриевич, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером физическому нападению подвергся директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги», — уточнил глава РИК.

Ковачевич рассказал, что выходил из здания РИК с помощником и водителем около 22:00 по местному времени, когда на него набросились, избили и повалили на землю. Он отметил, что коллеги вытащили его из толпы, после чего они вернулись в здание избиркома, но во время нападения директор сильно ударился спиной.

Дмитриевич добавил, что нападению подверглись также несколько других сотрудников РИК и кандидаты в депутаты от блока «Сербия против насилия». Он также призвал строжайшим образом осудить и наказать любое насилие против членов РИК, совершенное за последнее время.

Ранее лидеры «Сербии против насилия» объявили голодовку из-за несогласия с результатами муниципальных выборов в Белграде. По их словам, власти завозили на участки избирателей из других городов и даже соседних республик.