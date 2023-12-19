В США назвали Байдена худшим врагом самому себе

Axios: бывший помощник Байдена назвал его худшим врагом самому себе

Президент США Джо Байден стал худшим врагом самому себе из-за насыщенного для преклонного возраста графика. Об этом в интервью порталу Axios рассказал бывший помощник действующего американского лидера.

«Он является худшим врагом самому себе, когда речь идет о его расписании», — сказал он, комментируя празднование Байденом своего 81-летия 21 ноября 2023 года.

Ранее Байден в ответ на критику своего возраста заявил, что с годами становится мудрее. Он подчеркнул, что выполнял свои обязанности «дольше, чем кто-либо», и намерен продолжать делать это и дальше.

