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18:49, 19 декабря 2023Мир

В США назвали Байдена худшим врагом самому себе

Axios: бывший помощник Байдена назвал его худшим врагом самому себе

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден стал худшим врагом самому себе из-за насыщенного для преклонного возраста графика. Об этом в интервью порталу Axios рассказал бывший помощник действующего американского лидера.

«Он является худшим врагом самому себе, когда речь идет о его расписании», — сказал он, комментируя празднование Байденом своего 81-летия 21 ноября 2023 года.

Ранее Байден в ответ на критику своего возраста заявил, что с годами становится мудрее. Он подчеркнул, что выполнял свои обязанности «дольше, чем кто-либо», и намерен продолжать делать это и дальше.

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      Виктория Кондратьева
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