Экс-разведчик Риттер: Западу следует внимательно слушать Путина

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector призвал Запад внимательно слушать президента России Владимира Путина, чтобы понять позицию Москвы.

Риттер подчеркнул, что Путин четко говорит о том, что намеревается делать Россия. «Благодаря его речам можно понять многое о том, как работает российское правительство, каковы его приоритеты», — заявил он.

Бывший разведчик напомнил, что российский лидер неоднократно подчеркивал, что страна не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, а также рассчитывает на нормализацию отношений с европейскими государствами. Тем не менее Москва не обязана доверять Вашингтону и Брюсселю, которые неоднократно нарушали договоренности и проявляли агрессию по отношению к России.

«Он (Путин — прим. «Ленты.ру») сказал, что если бы мог вернуться в 2000 год, то дал бы себе совет не быть наивным в отношении так называемых партнеров», — заявил Риттер, отметив, что добиться доверия России можно, лишь совершив радикальную трансформацию внешнеполитического курса.

Ранее Путин заявил, что Москва не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. При этом численность войск Североатлантического альянса в Восточной и Центральной Европе увеличивается, указал он.