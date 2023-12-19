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11:58, 19 декабря 2023Мир

В США раскрыли западную стратегию «медленного да» в отношении Украины

Time: Запад не планирует поставлять Украине мощное оружие для победы над Россией

Фото: Matthias Merz / Globallookpress.com

Западные страны поставляют Украине достаточное количество оружия для продолжения боевых действий, но недостаточно мощное, чтобы одержать победу в конфликте. Об этом в своей статье для журнала Time заявил эксперт Эллиот Акерман.

«Решительную поддержку, вероятно, вовсе не планировали оказывать. Наши [американские] национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими», — отметил эксперт.

По его словам, США заинтересованы в стабильной обстановке в России для реализации политики «медленного да» в отношении Украины — Запад предоставляет Украине достаточное количество оружия для сражений, но не для победы. «Это стратегия медленного одобрения от США и НАТО», — объяснил Акерман.

Ранее партнеры и союзники США усомнились в надежности Вашингтона на фоне российско-украинского конфликта. Как отмечает издание, если поддержка Украины, то итог будут намного хуже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году.

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      Дарья Балацкая
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