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19:42, 19 декабря 2023Мир

В Южной Корее задержали симпатизировавшего КНДР китайского шпиона

Контрразведка Южной Кореи задержала симпатизировавшего КНДР китайского шпиона

Фото: Kyodo / Reuters

Контрразведка Южной Кореи задержала симпатизировавшего КНДР военнослужащего южнокорейских военно-морских сил, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступив на службу в мае 2022 года, он изготовлял потворствующие врагу материалы, восхваляющие семью Ким Ир Сена и идеи чучхе, и распространял их в казарме», — передает агентство заявление контрразведки Республики Корея.

Отмечается, что задержанный у себя дома изготовливал материалы, «цитирующие публикации с направленных на Южную Корею северокорейских пропагандистских интернет-ресурсов». Часть из них он проносил в воинскую часть и разбрасывал в туалете.

В ведомстве также указали, что подозреваемый через смартфон передавал «неустановленному гражданину Китая» местоположение своего корабля, что является нарушением военной тайны.

Ранее сообщалось, что разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона, и с ними уже ознакомился северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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      Виктория Кондратьева
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