Женщина за копейки купила вазу стоимостью миллионы рублей

Жительница США купила за четыре доллара вазу стоимостью 100 тысяч долларов

Американка за копейки приобрела вазу в комиссионном благотворительном магазине и разбогатела на миллионы. Об этом пишет The Guardian.

Джессика Винсент из штата Вирджиния, США, зашла в местный сетевой благотворительный магазин без конкретной цели. Она рассматривала небольшую стеклянную вазу, когда заметила на дне предмета букву «М». Винсент подумала, что ваза может оказаться дороже стоимости в 3,99 доллара (примерно 360 рублей) и купила ее.

Женщина предположила, что «М» может означать остров Мурано, знаменитый остров стеклодувов в Венеции, где из стекла делают настоящие произведения искусства. Однако Винсент считала, что у нее получится выручить за вазу не больше одной-двух тысяч долларов (90-180 тысяч рублей). Вернувшись домой, американка начала расследование, надеясь у знать о предмете больше. Знатоки итальянского искусства XX века, которых Винсент нашла через интернет, подсказали ей, что ваза может быть творением архитектора Карло Скарпы.

После этого она послала фотографии вазы в аукционный дом Wright Auction House. Почти сразу после этого с ней связался президент организации Ричард Райт. В декабре вазу авторства Скарпы, которая была частью созданной в 1940-х серии Pennellate, продали анонимному покупателю за 107,1 тысячу долларов (примерно 9,6 миллиона рублей).

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