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19:33, 19 декабря 2023Экономика

В Евросоюзе раскрыли судьбу личных бриллиантов россиян

«Известия»: ЕК опровергла применение санкций к личным бриллиантам граждан России

Фото: Steve Ikeguchi / Shutterstock / Fotodom

Запрет на ввоз в страны Евросоюза алмазов из России, в том числе ювелирных изделий, не коснется личных украшений российских граждан. Об этом со ссылкой на официальный ответ Еврокомиссии пишут «Известия».

Ограничительные меры против алмазной отрасли вошли в 12-й пакет санкций Евросоюза, они вступят в силу с 1 января 2024 года. Запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами.

В рамках этих мер не разрешается прямой и косвенный ввоз, покупка или передача алмазов и бриллиантов, которые происходят и экспортируются из России, следуют через нее транзитом или были добыты в России, но обработаны в третьих странах.

Также в новый пакет санкций вошли экспортные ограничения для технологий и продукции двойного назначения и импортные — для изделий из алюминия (проволока, фольга, трубы).

Евросоюз намерен ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на нефть, на что ранее уже пошли США. Европейские власти усилят механизм обмена информацией для идентификации судов и юридических лиц, которые способствуют обходу потолка.

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      Платон Щукин
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