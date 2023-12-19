Филиппо назвал слова министра обороны ФРГ Писториуса о войне с РФ сумасшедшими

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о грядущей войне подтверждает воинственные настроения Запада в отношении России. На это в соцсети X указал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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«"Европейский Союз должен быть готов к войне к концу десятилетия". Сумасшедшее заявление из Германии! Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить», — написал он.

Политик указал, что подобные высказывания подтверждают стремление к постоянной самоубийственной войне с Россией по инициативе Вашингтона. Также Филиппо увидел в этом желание Берлина создать в Европе единую армию под немецко-американским руководством. «Свободная Франция должна выступить против такого видения мира», — резюмировал он.

