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06:50, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Во Франции обеспокоились воинственностью немецкого министра обороны

Филиппо назвал слова министра обороны ФРГ Писториуса о войне с РФ сумасшедшими
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о грядущей войне подтверждает воинственные настроения Запада в отношении России. На это в соцсети X указал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«
«"Европейский Союз должен быть готов к войне к концу десятилетия". Сумасшедшее заявление из Германии! Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить», — написал он.

Политик указал, что подобные высказывания подтверждают стремление к постоянной самоубийственной войне с Россией по инициативе Вашингтона. Также Филиппо увидел в этом желание Берлина создать в Европе единую армию под немецко-американским руководством. «Свободная Франция должна выступить против такого видения мира», — резюмировал он.

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      Марина Совина
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