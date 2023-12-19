Во Внуково сняли ограничения на вылет самолетов

Аэропорт Внуково возобновил обслуживание самолетов на вылет

Московский аэропорт Внуково возобновил обслуживание самолетов на вылет. О снятии ограничений пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Представители аэропорта сообщили агентству, что по согласованию с региональным центром организации воздушного движения (РЦ ОрВД) с 12:20 Внуково работает на прием, а с 13:30 — на прием и вылет воздушных судов.

Ранее во вторник, 19 декабря, во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Такие меры были приняты по независящим от аэропорта причинам в 11:54 по московскому времени. Кроме того, стало известно, что в авиагаванях Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер».