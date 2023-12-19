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13:48, 19 декабря 2023Путешествия

Во Внуково сняли ограничения на вылет самолетов

Аэропорт Внуково возобновил обслуживание самолетов на вылет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Московский аэропорт Внуково возобновил обслуживание самолетов на вылет. О снятии ограничений пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Представители аэропорта сообщили агентству, что по согласованию с региональным центром организации воздушного движения (РЦ ОрВД) с 12:20 Внуково работает на прием, а с 13:30 — на прием и вылет воздушных судов.

Ранее во вторник, 19 декабря, во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Такие меры были приняты по независящим от аэропорта причинам в 11:54 по московскому времени. Кроме того, стало известно, что в авиагаванях Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер».

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      Марина Черняк
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