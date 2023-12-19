Врач перечислил заметные признаки атеросклероза

Кардиолог Валеев: на атеросклероз указывают желтоватые бляшки и полысевшие ноги

Несколько признаков атеросклероза можно увидеть на лице и теле, рассказал врач-кардиолог Марат Валеев. Заметные признаки этого заболевания он перечислил в своем Telegram-канале.

Прежде всего, рассказал он, на заболевание могут указывать ксантомы — желтоватые бляшки или узелки на коже. «Они могут быть как плоскими, так и выступающими над поверхностью кожи. Их размер варьируется от нескольких миллиметров до пяти сантиметров. Бывают разных типов: туберозные, сухожильные, в виде бугорков», — написал он, добавив, что наиболее часто встречаются ксантелазмы — жировики на коже век.

Также, продолжил врач, о болезни говорят полысевшие ноги в области тыльных поверхностей стоп, что происходит из-за ухудшения кровоснабжения волосяных луковиц. «Еще одним верным признаком атеросклероза сосудов ног может быть отсутствие пульсации на артерии, расположенной на тыльной поверхности стопы между первым и вторым пальцами. Чтобы почувствовать, есть она у вас или нет, надо легко надавливать на эту артерию и отпускать», — объяснил он.

Кроме того, добавил Валеев, об атеросклерозе может говорить так называемая старческая дуга в глазу, характерная для людей после 50 лет. «Так называют липоидную дугу роговицы глаза. Она связана с нарушением липидного обмена и проявляется в виде сероватых полукруглых отложений на периферии роговицы», — сказал кардиолог. Наконец, он призвал обратить внимание на диагональную складку на мочке уха, которая может быть как поверхностной, так и глубокой. По ней, уточнил кардиолог, можно определить коронарный атеросклероз — образование бляшек в сосудах сердца.

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