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13:56, 16 декабря 2023Интернет и СМИ

Названы необходимые для здоровья крови продукты

Диетолог Юлия Чехонина призвала есть куриные сердечки для здоровья крови

Фото: AS Foodstudio / Shutterstock / Fotodom

Для здоровья крови необходимо есть куриные сердечки, призвала диетолог Юлия Чехонина. Врач назвала необходимые, особенно в зимнее время, продукты в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1».

Чехонина объяснила, что зимой люди мало бывают на свежем воздухе. Из-за этого может возникнуть сонливость, слабость, заторможенность. Исправить ситуацию способен витамин В12, сказала специалистка, добавив, что он в большом количестве содержится в куриных сердечках.

«В12 необходим для формирования эритроцитов — красных клеток крови, переносящих кислород ко всем органам. К тому же этот витамин укрепляет кости», — прокомментировала врач.

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В то же время Чехонина предостерегла от употребления субпродукта тех, у кого есть подагра. В куриных сердцах содержатся вещества, повышающие уровень мочевой кислоты, которая является основной причиной заболевания. «Не рекомендуются блюда из куриных сердец при почечнокаменной болезни (уратном нефролитиазе) и атеросклерозе, потому что в субпродуктах содержатся насыщенные жиры», — подвела итог специалистка.

Ранее диетолог Анна Белоусова назвала самый безопасный для здоровья алкоголь. Она отметила, что сухие вина меньше всего вредят здоровью и фигуре.

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      Вера Владзиевская
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