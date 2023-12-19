ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке

РИА Новости: ракета ВСУ уничтожила подъезд жилого дома в Донецке

В Донецке ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила подъезд жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за прямого попадания снаряда в здании начался пожар. Люди спешно выбежали из своих квартир, некоторые из них покинули жилище босиком.

По предварительным данным, жилой дом обстреляли из реактивной системы залпового огня снарядом 122-го калибра. Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрелов во вторник, 19 декабря, пострадало шестеро жителей города.

Ранее стало известно, что 17 декабря ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами. Вооруженные силы Украины выпустили по Петровскому району Донецка два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.