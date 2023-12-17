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18:46, 17 декабря 2023Бывший СССР

Донецк обстреляли кассетными снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами. Об этом сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 17:55. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Петровскому району Донецка два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Информация о пострадавших не приводится.

15 декабря ВСУ впервые за полгода обстреляли Мариуполь. Украинские войска выпустили по городу три дальнобойные ракеты. До этого они обстреливали Мариуполь в мае.

Перед этим сообщалось, что выпущенная ВСУ американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка. В результате были повреждены фасады соседних многоэтажных домов.

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      Олег Давыдов
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